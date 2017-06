Bisingen Bauvorhaben wird kontrovers diskutiert

In der Tübinger Straße soll ein Stall in ein Wohnhaus mit vier Wohnungen umgebaut werden. Ein kritischer Punkt ist die Anzahl der Stellplätze. Diese entsprechen zwar den baurechtlichen Vorgaben, aber man rechnet in dieser engen Straße mit Problemen durch geparkte Fahrzeuge. Letztlich entspreche das Bauvorhaben den gesetzlichen Vorschriften, und der Bauherr habe das Recht so umzubauen, hieß es. Die unterschiedlichen Meinungen schlugen sich auch in der Beschlussfassung nieder. Es gab soviel Ja- wie Nein-Stimmen. Somit wurde das Bauvorhaben abgelehnt.

Nachgefragt wurde aus dem Gremium nach dem Verbleib der Geschwindigkeitsanzeige. Diese ist abmontiert worden, weil der Akku defekt war. Ein neuer Akku wurde bestellt und dann wird die Anlage wieder montiert.

Vorgestellt wurde dem Ortschaftsrat die Ausarbeitung einer Zielvorgabe für den Forsteinrichtungszeitraum 2019 bis 2028. Das Gremium wünscht sich die Umstrukturierung in ein Dauerwaldkonzept. Durch die gezielte Einzelnutzung bleibt das Waldbild erhalten, und auf Dauer gesehen erhöht sich der Holzvorrat. Genauso wichtig sei die Ausweisung von einem Totholzgebiet für das Ökopunktekonto der Gemeinde. Bei einer Enthaltung stimmte der Ortschaftsrat der Zielvorgabe zu.