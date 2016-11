Bisingen Adventsstimmung auf der Burg Hohenzollern

Bisingen. Über 40 Standbetreiber bieten Accessoires, Wintermode, Spielzeug und andere Geschenkideen an. Hungrig bleibt kein Besucher. Neben Krautschupfnudeln und Waffeln gibt es auch Wild-Burger, heiße Maroni oder weißen Glühwein. Für die Unterhaltung sorgen Musikgruppen, die Märchenerzählerin, der Seifenblasen-Clown, die Stelzenengel und der Nikolaus.

Wer sich die Suche nach einem Parkplatz ersparen möchte, kann auf den Pendelbus umsteigen. Dieser fährt im 20-Minuten-Takt zwischen dem Hechinger Bahnhof und dem Parkplatz der Burg Hohenzollern mit den Haltestellen Obertorplatz und Hofgut Domäne. Die Kosten für die Fahrt – oder den Parkplatz – sind im Eintritt ­enthalten.

Weitere Informationen: Der Weihnachtsmarkt hat am morgigen Freitag von 14 bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre frei, Erwachsene zahlen 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.