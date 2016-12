Basketball Panthers fahren wieder die Krallen aus

Es wurde nichts mit einem "traditionell" engen Match gegen die Mannen aus der Landeshauptstadt. Der MTV beendete auch in Schwenningen die sportliche Talfahrt nicht. Dies war auch der Verdienst einer erstarkten Panthers-Mannschaft.

Von Beginn an fanden die Raubkatzen auch in der Offensive ihre Linie: Jaka Zagorc und Aljosa Remus eröffneten mit zwei erfolgreichen Dreiern, Sergej Tzvetkov, Edin Alispahic und wieder Zagorc erhöhten auf 12:0. Erst dann punktete der Gast erstmals. Im Gegensatz zum Spiel in Kaiserslautern konnten die Panthers den Vorsprung konservieren und sogar stetig ausbauen.

Zwar war der MTV im zweiten Abschnitt etwas besser auf der Höhe, doch die Panthers hielten den Vorsprung bei knapp 20 Punkten. Nach der Pause zogen die Panthers noch einmal deutlich an und verdoppelten die Führung. Kapitän Edin Alispahic lief richtig heiß. Er kam mit 27 Punkten auf einen Saisonhöchstwert. Überhaupt hatten die Gastgeber in der Zone klare Vorteile.