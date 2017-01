Basketball Gelungener Start für TSV Rottweil

Der siebte Sieg im zehnten Spiel ging für die Werewolves in Ordnung. TSV-Spielertrainer Gero Neher war zufrieden. "Insgesamt kann ich sagen, dass es nach der Winterpause, ohne ein Training, von der gesamten Mannschaft ein ordentlicher Auftakt war, wobei man noch bei der ein oder anderen Aktion (vergebene Chancen und gezwungene Aktionen) den "Weihnachtsrost“ deutlich gespürt hat", waren es nur sechs Punkte Abstand gegen den Tabellenvorletzten.

So war das erste Viertel ausgeglichen und Schramberg zeigte, dass es an diesem Tag eine gute Trefferquote von der Dreier-Linie hatte (gleich drei im ersten Viertel). So verwunderte es nicht, dass die Talstädter nach zehn Minuten mit 25:23 überraschend in Führung lagen. Auffällig insgesamt: Mit zehn Dreiern markierte die SGS alleine 30 ihrer 70 Körbe aus der Distanz, dazu kamen noch zehn verwandelte Freiwürfe.

Rottweil hatte lediglich vier Dreier und zeigte seine Stärken wie immer in der Zone direkt unter dem Korb. Sehr positiv war die Freiwurfquote von 16:23, wobei Chimba Zimba neun von elf verwandelte und Tobias Lux (4/4) eine komplett ruhige Hand hatte. Die beste Offense der Liga erreichte bei ihrem Derby-Arbeitssieg einen gewohnten Punkteschnitt über +75.