Balingen Zwei Sängerinnen als Verstärkung

Andreas Jenter hielt fest, dass in diesem Jahr in Ostdorf kein Konzert geplant sei. Der Chor werde sich aber im Oktober am Konzert der evangelischen Kirchenchöre aus dem Kirchenbezirk in Balingen beteiligen. Jenter ermunterte die Chormitglieder, zu den Proben auch neue Sänger einzuladen – egal welcher Konfession sie angehörten.

Nach einer Andacht zeigte Jürgen Ruoff Bilder von den Ereignissen des vergangenen Jahrs in Form des Dalli-Klick-Ratespiels.