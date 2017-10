Balingen Zwei Kulturen gemeinsam an einem Tisch

So sitzen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen an einem Tisch: auf der einen Seite Geislinger verschiedener Altersgruppen und Menschen, die fest in der Region verwurzelt sind, auf der anderen Seite Syrer, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflüchtet sind und erst seit wenigen Monaten in Deutschland sind. Obwohl – oder gerade weil – die kulturellen Hintergründe der Menschen so unterschiedlich sind, suchen die Gäste Abend den Austausch. Auch wenn das Deutschsprechen teilweise schwer fällt, kramen die Flüchtlinge all ihre Sprachkenntnisse hervor, um sich vorzustellen.

"Wir kennen Syrien und den Krieg dort hauptsächlich aus dem Fernsehen. Hier können wir aus erster Hand erfahren, was an der Berichterstattung dran ist und so die Kultur und auch die Menschen dahinter kennenlernen", meint Jakob Maucher.

In der Küche stand zuvor der Syrer Abudi. Stolz präsentiert er ein Buffet voller typisch syrischer und arabischer Gerichte: Fladen aus Weizenmehl, eine scharfe Vorspeise mit getrockneten Bananen, Hummus, Gebäck, Salat aus Couscous, gegrilltes Gemüse, süßen Nachtisch und eine Beilage aus Jog­hurt und Granatapfel.