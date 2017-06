Balingen Zugang zu seriösem Journalismus

Für die Volks- und Raiffeisenbanken im Zollernalbkreis, die "ZiSch" finanziell unterstützen, sprach Monika Hipp von einem "tollen Projekt". Auch die Resonanz bei Lehrern und Schülern fiel durchweg positiv aus.

Wolff und Hipp bildeten zusammen mit Timo Fasching, Julia Bronner und Steffen Maier vom Schwarzwälder Boten die Jury, die die Schüler-Artikel bewerteten. Die Mitglieder des Gremiums vergaben unabhängig voneinander Punkte – und waren sich einig, welche Beiträge die besten waren.

In der Kategorie "Bankenpreis" hatten Tiziana Filippello und Leonie Linder mit ihrem Interview mit dem HBW-Handballprofi Martin Strobel die Nase vorn. Strobel hatte mit den Gymnasistinnen der Klasse 8c aus Ebingen unter anderem über seine Er­fahrungen bei Olympia in Rio, wo er mit der deutschen Mannschaft die Bronze-Medaille gewann, gesprochen.

In der Kategorie "Allgemeiner Artikel" setzten sich am Ende Anandi Falkenberg, Laura Niedzwetzki, Emma Roth und Lara Wäschle, Schülerinnen der Klasse 8c der Meßstetter Realschule, an die Spitze: Sie hatten in ihrem Artikel den Weltladen in Meßstetten sowie die Bemühungen um den fairen Handel in Meßstetten allgemein dargestellt. Diese beiden "ZiSch"-Reporterteams erhalten nun jeweils 200 Euro für ihre Klassenkasse.