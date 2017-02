Balingen Zimmermann-Nachfolge unklar

Mit dem Ruf der Evangelischen Hochschule TABOR sei ihm eine "offene Türe" geboten worden, sagt Zimmermann. Er habe lange überlegt, bis er sich dazu entschieden habe, den Wechsel zu wagen. Nun freue er sich darauf, junge Menschen auf ihrem Weg zu Berufen in Kirchen und Verbänden zu begleiten. Denn er ist sich sicher, dass er auch in seinem neuen Betätigungsfeld seine "Begabungen und Kompetenzen" einbringen könne.

Letztere hat Zimmermann bereits nach seinem Theologisstudium in Tübingen, Jerusalem, Erlangen und Straßburg als wissenschaftlicher Geschäftsführer und theologischer Studienleiter am Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung in Greifswald gesammelt. Darüber hinaus ist er seit 2014 außerplanmäßiger Professor für Praktische Theologie an der Universität Greifswald.