Balingen Zeitzeugen als wichtige Quelle

Julia Brockmann erzählt von ihrer Recherche in verschiedenen Archiven über die junge Heimatlose "Hedda", die nach ihrer Ankunft im Farrenstall in Brittheim unterkam. Am Ende der Suche hatte sie die junge Mutter und Heimatvertriebene Heta Zackschewski tatsächlich gefunden, die später in die USA ausgewandert war.

Die Ausstellung entstand im Zusammenhang mit der Ernennung des ersten Hauses des Jahres: dem Farrenstall aus Brittheim. Seine Geschichte und die seiner Bewohner wurden vom Museumsteam neu recherchiert. Zeitzeugen wurden gesucht und für die Ausstellung interviewt.

Die ganz persönlichen Lebenswege zeigt das Freilichtmuseum im Farrenstall. Denn als die Flüchtlinge und Vertriebenen im Westen ankamen, waren sie auf Hilfe und Unterstützung angewiesen. Sie sollten sich möglichst schnell integrieren. Um das zu erreichen, wurden sie im Land verteilt.

Auf dem Dorf fielen die neuen Mitbürger auf. Sie sprachen keinen oder einen anderen Dialekt, trugen andere Kleidung oder hatten eine andere Konfession. Viele begegneten den Fremden mit Hilfsbereitschaft, andere jedoch mit Ablehnung.