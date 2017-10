Balingen "Wüste"-Werke und KZ-Lager besucht

Balingen-Erzingen. Erinnerungen an die "Wüste": Am Cyrille und Richard de Gunsch haben zusammen mit ihren Ehefrauen den Ort besucht, an dem ihr Vater Louis de Gunsch (1912-1979) von Juli 1944 bis April 1945 eingesperrt war – in dem zum Unternehmen "Wüste" gehörende KZ-Außenlager Erzingen.