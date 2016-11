Balingen "Wollen Leuchtturmprojekt schaffen"

Balingen. Nicht der Bau aus Steinen, Holz oder Beton stehe im Vordergrund, sondern die Menschen, die darin wohnen – es gehe um die Bildung einer Lebensgemeinschaft, erklären Peter Schwaibold, Walter Baumann und Andrea Hildwein vom Generationennetz im Gespräch mit unserer Zeitung. Dabei handele es sich um ein "Kontrastprogramm" zu dem, was bisher üblicherweise als Wohnform für ältere Menschen angeboten werde: Ziel sei nicht eine anonyme Nachbarschaft innerhalb eines großen Wohnkomplexes, sondern die Bildung einer Solidargemeinschaft mit Synergieeffekten.

Seit rund zwei Jahren beschäftigt sich das Generationennetz mit dem Projekt. Ursprünglich war ein Neubau an der Froschstraße in der Balinger City angedacht, zusammen mit der Wohnbau. Das ließ sich nicht realisieren (wir berichteten). Derzeit ist man nun mit der Frage des Bauplatzes, dem Vertragswerk und der Finanzierung intensiv beschäftigt – mittlerweile ist das Projekt so weit gediehen, das das Genartionennetz erstmals an die Öffentlichkeit geht. Baubeginn könnte demnach im Herbst 2017 sein.

Ältere Menschen seien – zumal nach dem Tod des Lebenspartners – oft der Gefahr der Vereinsamung ausgesetzt und müssten Hilfe von außen in Anspruch nehmen. Dem wolle man mit dem geplanten Mehrgenerationenhaus auf neue Weise begegnen: durch die Hausgemeinschaft, in der sich jeder Bewohner in einer "gesunden und realistischen Mischung aus Nähe und Selbstständigkeit" verpflichtet, für die anderen in allen Lebenslagen Mitverantwortung zu übernehmen und füreinander da zu sein – und nicht nur miteinander in einem Haus zu wohnen: quasi eine große Familie unter einem Dach.