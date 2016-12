Fußball "Wir wollen Dritter bleiben"

Mit den Goldstädtern hat das Volkwein-Team sowieso noch eine Rechnung offen, im Hinspiel setzte es eine unglückliche 0:1-Niederlage für die TSG. Vor der Begegnung äußert sich der Balinger Mittelfeldspieler Jörg Schreyeck zum Spiel und der bevorstehenden Winterpause.

Am Samstag steht das letzte Spiel in diesem Jahr an. Wie froh sind Sie und Ihre Mannschaft, dass es danach in die Winterpause geht?

Wir sind schon froh, dass wir bald ein paar Wochen Pause haben und damit die Gelegenheit, unsere Blessuren auszukurieren. Denn die vergangenen Monate waren schon sehr aufregend und anstrengend, aber auch erfolgreich. Wir freuen uns über einen Platz im vorderen Tabellendrittel; damit war nach dem schlechten Start nicht zu rechnen.