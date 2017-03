Balingen Widmann-Mauz besucht "Spätlese"

Mit großem Interesse folgten die zahlreichen Zuhörer im Gemeindehaus dem Vortrag zu dieser allgegenwärtigen und vielschichtigen Frage. Widmann-Mauz bezeichnete das christliche Menschenbild und die Überzeugung des unverwechselbaren Wertes eines jeden Menschen als Wesenskern einer christlichen Politik. Diesen Wert gelte es zu schützen, sowohl gegenüber Übergriffen des Staates als auch gegenüber jeder Form des Totalitarismus. In diesem Zusammenhang kam sie auch auf die Globalisierung und die Digitalisierung zu sprechen: Beides bedeute vor allem die Entgrenzung der Märkte, Mobilität von Menschen und Informationen, die Erfahrbarkeit von unterschiedlichen Arbeitswelten und Unternehmenskulturen, Integration und Religion, aber auch die Abhängigkeit von Gesellschaften, etwa in den Bereichen Gesundheit, Umwelt und Energie. Diese Entwicklung lasse sich nicht aufhalten. Umso wichtiger sei es, sie im eigenen Interesse und nach unseren Maßstäben zu gestalten. Dabei betonte sie, dass es allerdings keine moralfreien Räume geben dürfe, besonders im wirtschaftlichem Handeln. So seien die christlichen Werte in der Politik Deutschlands und Europas verankert und Grundlage für eine erfolgreiche Globalisierung.

Widmann-Mauz wies zudem darauf hin, dass es gerade in diesen Zeiten Ziel sein müsse, Konfrontation und Aggression, Abschottung und Nationalismus zu begegnen.