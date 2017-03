Balingen Wellengang und Donnergrollen

Balingen. Dieser Konzertabend widmet sich den Komponisten und der Musik aus Britannien des beginnenden 20. Jahrhunderts. Eröffnet wird er mit der Ouvertüre "Die Hebriden" von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Die erste Fassung dieses Werks entstand 1829 im Anschluss an Mendelssohns Besuch der Fingals-Höhle auf der Insel Staffa an der Westküste Schottlands. Es gilt als eines der ersten Beispiele für eine Tondichtung. Die Ouvertüre wird von zwei führenden Themen beherrscht. Das lyrische Thema am Anfang steht für die atemberaubende Schönheit der Höhle sowie Gefühle von Einsamkeit und Abgeschiedenheit. Das Hauptthema suggeriert den Wellengang der See. Unterstützt wird es von der an Donnergrollen erinnernden Pauke.

Es folgt das "Konzert für Oboe und Streicher in a-Moll" von Ralph Vaughan Williams. Er gilt als der wohl bedeutendste britische Komponist seit Henry Purcell. In seiner langen und intensiven Schaffenszeit komponierte er Musik, die für Energie, ihre Noblesse und ihre Ausdrucksstärke steht und vielleicht alles das beinhaltet, was als charakteristisch englisch gilt.