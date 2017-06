Balingen Weilstetten: Schwalben sind willkommen

Balingen-Weilstetten. Im Rahmen der bundesweiten Naturschutzbund-Aktion "Schwalbenfreundliches Haus" haben Christina und Karl-Eugen Maulbetsch vom Nabu Balingen nun zwei entsprechende Plaketten für das Rathaus in Weilstetten an Ortsvorsteher Wolfgang Schneider sowie für das Nachbarhaus an Günther Vossler übergeben. Damit wird das Bemühen um die Tiere gewürdigt.