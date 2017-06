Balingen Vorfreude auf Event ist groß

Dennoch mangelt es den "Füchsen" nicht an Teams und Wettbewerben. Bereits am Freitagnachmittag um 16.30 Uhr wird der Turnierreigen eröffnet mit dem Turnier der Freizeitmannschaften, an dem zwölf Teams teilnehmen. Nur eine halbe Stunde später beteiligen sich dann die Jung-Seniorinnen und -Senioren am Geschehen, bei denen je vier Teams zur Harzkugel greifen.

Auch ein Einlagespiel ist wieder geplant, in dem die Meistermannschaft des TV Weilstetten, die sich in der abgelaufen Saison die Meisterschaft in der Württembergliga geholt und damit den Aufstieg in die BaWü-Oberliga geschafft hat, auf ein Allstar-Team ehemaliger Akteure der JSG Balingen-Weilstetten treffen soll. Doch noch steht das Allstar-Team nicht fest, da zahlreiche der Spieler, die nun in der 1. und 2. Bundesliga spielen im Urlaub weilen oder verhindert sind. "Wir arbeiten aber mit Hochdruck daran, ein gutes Team zusammen zu stellen", sagt Single.

Reges Treiben herrscht am Samstag und Sonntag auf den sechs Kleinfeldern auf dem Schulsportplatz. Der Samstag gehört ganz den Frauen, Männern sowie der weiblichen und männlichen A- und D-Jugend. "Es hat sich bewährt, die Wettbewerbe an einem Tag durchzuziehen", sagt Kipp. Bei den Männern sind 13 Mannschaften am Start; gleich zwei Mannschaften schickt Gastgeber Weilstetten ins Rennen, der auch Titelverteidiger ist: Im Vorjahr schlug das "Füchse-Team", das sich aus den Spielern des Landesliga-Kaders rekrutiert, den TV Streichen mit 7:6.

Bei den Frauen, bei denen zwölf Teams um den Pott kämpfen, ist Vorjahressieger TSV Zizishausen diesmal nicht dabei; dafür stellt der TVW drei Mannschaften, die dabei unter anderem auf die Lokalrivalinnen der HSG Hossingen-Meßstetten und TG Schömberg treffen. Auch bei der weiblichen und männlichen A- und D-Jugend sind wieder viele namhafte Vereine am Start, die für spannende Wettbewerbe garantieren. In Überzahl sind dabei die Mädels: Acht Teams bei der A-Jugend und 13 bei der D-Jugend. Die Jungs bringen es dagegen auf sieben und elf Mannschaften.

Am Sonntag buhlen die B-, C-, E- und F-Jugend um Tore, Punkte und Pokal mit insgesamt 59 Teams. "Wir sind bestrebt, dass die Siegerehrungen am Sonntag spätestens bis 16 Uhr über die Bühne gehen. Denn schließlich haben einige Vereine noch einen weiten Heimweg vor sich", sagt Kipp, der auf gutes Wetter an den drei Turniertagen hofft. "Sollte es nicht so kommen, sind wir aber auch gerüstet. Wir haben alle fünf Sporthallen in Balingen reserviert, doch wir hoffen natürlich, dass wir sie nicht brauchen."