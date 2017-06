Balingen Von Meran nach Madonna

Die Anreise nach Meran führte über den Arlberg- und Reschen-Pass. Am Zielort angekommen, besuchte die Gruppe die schönen Gärten von Trautmannsdorf. Danach ging es über Bozen weiter an den Kalterer See, wo das Hotel bezogen wurde.

Am nächsten Tag stand eine Stadtführung durch die historische Stadt Trient auf dem Programm. Die Ostdorfer besichtigten die Kathedrale San Vigilio und verschiedene Palazzi im Zentrum der Stadt. Außerdem fuhr die Gruppe zu den Erdpyramiden bei Segonzano.

Weiter führte die Reise vorbei am Lago de Cles nach Madonna di Campiglio. Mit der Bergbahn ging es auf den Pradalago in 2100 Meter Höhe, wo die herrliche Aussicht auf die Südtiroler Berge begeisterten. Danach umrundeten die Jahrgänger die Brenta und fuhren weiter zum romantischen Bergdörfchen Molveno am Molvenosee.