Balingen Von der Sprungschanze in die Grube

Balingen. Die zu schlagende Bestweite war beim Skispringen wie auch beim Weitsprung zuvor nur den Fernsehzuschauern vorenthalten. Damit auch die Athleten und die Zuschauer im Stadion sehen, welche Weite erreicht werden muss, um in Führung zu kommen, wurde lange nach einer geeigneten Technik gesucht. "Erfunden haben wir die Lasermarkierung nicht, aber entwickelt", meint Dirk Baur, Geschäftsführer des Laserherstellers Medialas.

Für die Weitenanzeige beim Skisprung hatte der internationale Skiverband FIS die Idee. Einige andere Laserhersteller scheiterten zuvor an der Entwicklung. Die Schwierigkeit bestehe laut Baur darin, dass der Hügel uneben ist, Verzerrungen hat, die mit jedem Sprung zunehmen. Projiziert wird zudem vom Juryturm aus. Zudem werden, während der Sportler auf der Schanze ist, die Windbegebenheiten gemessen, die bei der Punktevergabe berücksichtigt werden. Sobald der Sportler den Sprungtisch verlassen hat, ist die Bestweite berechnet und die Markierung eingeblendet. "Alle sagten, das gehe gar nicht. Aber das wussten wir nicht und haben es dann trotzdem versucht", sagt Baur. Im Oktober 2014 stellten Dirk Baur und sein Team den Laser in Titisee-Neustadt vor. Walter Hofer, der Renndirektor der FIS, war so begeistert, dass er den Laser bereits bei der kommenden Vier-Schanzen-Tournee im Dezember ausprobieren wollte. "Wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Selbst vor Ort an der Schanze haben wir noch entwickelt", erzählt der Geschäftsführer. Den ersten Einsatz hatte der Laser beim Auftakt der Vier-Schanzen-Tournee in Oberstdorf. Mittlerweile ist die Lasermarkierung Standard bei allen Weltcupspringen.

Baur hält es für relativ sicher, dass die Lasertechnik auch bei den olympischen Winterspielen im kommenden Jahr in Pyeongchang zum Einsatz kommen wird.