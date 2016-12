Balingen-Frommern - Rund 800 Besucher vergnügten sich am Samstag in der Festhalle in Frommern bei der SWR1 Disco. Mit DJ Maik Schieber hatte der TSV Frommern eine richtige Stimmungskanone engagiert: Schieber lockte das Publikum immer wieder auf die Tanzfläche.