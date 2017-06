Balingen Volksfest: Adrenalin und Faßanstich

Nach einigen Jahren Pause dreht die "Wilde Maus" wieder ihre Runden auf dem Balinger Festgelände. Neu ist der "Racing Coaster", eine "Familien-Achterbahn". Eine Attraktion: der "Shaker", eine Überkopf-Bahn.

Nicht fehlen dürfen Autoscooter, Schieß- und Wurfbuden sowie Verkaufsstände, wo es gebrannte Mandeln, Eis, Süßwaren, Crêpes, Kartoffelchips oder Leckeres aus dem Wok gibt. Bis Mittwoch, 16 Uhr, muss alles fertig sein. Zwei Stunden später folgt im Festzelt mit 1800 Plätzen der Fassanstich mit Live-Musik von den "Bayernmän". Die SWR3-Party steigt am Donnerstag ab 18 Uhr mit DJ Royal und der Band Grumis. Normaler Festbetrieb mit den "Lollies" ist am Freitag und Samstag, während am Sonntag ein Festival mit fünf Blaskapellen und Moderator Hansy Vogt über die Bühne geht.