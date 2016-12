Balingen Vielfalt, Besinnung – und Geschenke

Als Mitglied der Heselwanger Vereinsgemeinschaft ist Familie Seegis von Anfang an dabei, seit Marktvater Erwin Alber vor 23 Jahren den Zug ins Rollen gebracht hatte. Mit Kindern und Enkeln sind sie das ganze Jahr über in Marktvorbereitungen. "Die Anfänge waren bescheiden, aber mit der Zeit wuchsen die Ideen und damit die Arbeiten, woran wir Freude haben und womit wir Freude machen wollen", so Gerlinde Seegis. Und aus Besuchermund war immer wieder zu hören: Der Heselwanger Markt ist für uns ein Muss, familiär und einfach schön. Mit diesem Resümee ist der Heselwanger Nikolausmarkt zu einem Botschafter für die ganze Gemeinde geworden.