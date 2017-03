Balingen Ute Hirthe bleibt für weitere zwei Jahre im Amt

Hirthe bedankte sich bei den Mitgliedern für das Vertrauen und sicherte zu, ihr Amt mit dem gleichen Engagement auszuüben wie in den vergangenen 13 Jahren. In ihrem Bericht erinnerte sie daran, dass sich die TSG im vergangenen Jahr an der Gesundheitsmesse und am Firmen- und Behördenlauf beteiligt hatte. Der Stadtlauf stehe ebenso wieder auf dem diesjährigen Terminplan wie die Stadtputzete.

Keinen Widerspruch gab es gegen ihren Antrag, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen. Diese seien 2009 das letzte Mal angehoben worden, so Hirthe. Sie verwies auf die in den vergangenen Jahren "erheblich" gestiegenen Kosten und auf den Rückgang der Mitgliederzahlen.

Darauf hatte der Sportkreis-Vorsitzende Hendrik Rohm in seinem Grußwort hingewiesen. Er sprach von einem Minus von 36 Mitgliedern, wobei er betonte, dass die TSG mit ihren 1669 Mitgliedern immer noch der größte Verein im Sportkreis sei – vor dem HBW Balingen-Weilstetten und dem TV Weilstetten.