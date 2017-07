Balingen Unter verschärften Bedingungen

Balingen-Frommern. "Ansammlungsprüfung oder ad hoc?" Für Waldorfschüler stellt sich diese Frage nicht: Sie werden vom Staat wie "Schulfremde" behandelt, so dass in den meisten der acht Prüfungsfächer nur die Leistung am Prüfungstag zählt. Ein Punktesammeln über zwei Jahre gibt es nicht.