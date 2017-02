Balingen Umweltzone wird immer wahrscheinlicher

Die aktuellen durch die LUBW erfassten Messwerte gab Tiefbauamtsleiter Eduard Köhler am Dienstag im Gemeinderat bekannt. An drei Messpunkten – an der Schömberger Straße in Endingen sowie an der Wilhelm- und der Bahnhofstraße in der Balinger City – wurde seit Ende Dezember in zwei Zyklen von jeweils 14 Tagen Dauer der Stickstoffdioxid-Gehalt erfasst. Fünf der sechs Messergebnisse liegen zum Teil deutlich über dem gesetzlich zugelassenen Grenzwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft; nur ein Messergebnis der Wilhelmstraße liegt knapp darunter (38). Auffällig ist, dass die in Endingen gemessenen Werte sogar über jenen liegen, die im Januar 2013 registriert worden waren – aktuell waren es 45 und 55 Mikrogramm, vor vier Jahren waren es 42 und 49 Mikrogramm.

Wird der Grenzwert überschritten, ist das Regierungspräsidium Tübingen (RP) gesetzlich dazu verpflichtet, einen Luftreinhalteplan aufzustellen. Ein solcher ist seit Anfang des Jahres auch für Balingen in Kraft: Umgesetzt wurde bisher das ganztägige Tempolimit von 30 Stundenkilometern in der Endinger Ortsdurchfahrt. Eigentlich hätte auch die Umweltzone und damit die Pflicht zur grünen Plakette für Autos zum 1. Januar eingeführt werden sollen, allerdings hatten die Balinger Stadtverwaltung und der Gemeinderat energisch dagegen protestiert und die jetzt erfolgten Nachmessungen gefordert, weil die bisherigen Daten, die als Grundlage für den Luftreinhalteplan dienten, aus dem Jahr 2013 stammten und damit, so die Vermutung, veraltet seien. Anhand von drei Messzyklen soll entschieden werden, ob die Umweltzone erforderlich ist und zum 1. April umgesetzt wird – oder nicht.

Die nun erfassten Daten zeigen, dass sich an der Belastung durch Stickstoffdioxid kaum etwas geändert hat. Oberbürgermeister Helmut Reitemann sagte am Dienstag im Gemeinderat, dass der Trend hin zur Umweltzone klar ersichtlich sei. Die seit 2013 erfolgte Flottenerneuerung – das heißt der seitdem vollzogene Austausch zahlreicher Fahrzeuge durch neuere, vermeintlich schadstoffärmere Modelle – sowie das seit Jahresbeginn geltende Tempolimit in Endingen sowie jenes in der Wilhelmstraße in der Balinger Kernstadt hätten wohl nicht den gewünschten Effekt gehabt.