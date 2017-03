Balingen Umweltzone: Schilder sind schon da

Die Details dazu hat das Landratsamt des Zollern­albkreises in einem Merkblatt zusammengefasst, das sowohl online wie auch in den Zulassungsstellen erhältlich ist, wo auch die Ausnahmegenehmigungen beantragt werden müssen. Grundsätzlich gelte, so die Landkreisverwaltung als zuständige Verkehrsbehörde, dass im gesamten Balinger Stadtgebiet ab 1. April nur noch Fahrzeuge unterwegs sein dürfen, die eine grüne Plakette tragen, die gesetzlich vom Fahrverbot in Umweltzonen ausgenommen sind (siehe Info) – oder für die eine Ausnahmegenehmigung erteilt wurde.

Solche Ausnahmegenehmigungen, das stellt das Landratsamt klar, werden nur in Einzelfällen erteilt – und sie sind nur möglich für Fahrzeuge mit gelber Plakette, nicht für solche ohne oder mit roter Plakette. Und sie sind aufwändig: Um eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten, ist viel Papierkram notwendig. Die Anträge können ausschließlich schriftlich bei den Zulassungsbehörden eingereicht werden, versehen mit jeweils jeder Menge Nachweisen.

Es gelte dabei der Grundsatz "Nachrüstung vor Ausnahme" – das bedeutet: Wann immer das technisch möglich ist, muss beispielsweise ein Auto so technisch verändert werden, dass es eine grüne Plakette erhält. Falls eine Nachrüstung nicht möglich ist und für das betreffende Fahrzeug auch keine allgemeine Ausnahmeregelung gilt, erst dann solle man, so das Landratsamt, eine Ausnahmegenehmigung beantragen.