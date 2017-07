Balingen TSG setzt weiter auf Flutlicht-Duelle

Das erste Auswärtsspiel führt die TSG am 19. August zum SV Sandhausen II Bereits die zweite Heimpartie in der Bizerba-Arena ist ein Flutlichtspiel: Am Mittwoch, 23. August gastiert mit der Neckarsulmer Sport-Union einer der Titel-Topfavoriten an der Eyach. "Flutlichtspiele haben wir am Freitagabend gegen den FV Ravensburg, den SSV Reutlingern, den FC 08 Villingen sowie gegen den FC Nöttingen geplant, der aber noch seine Zustimmung geben muss", sagt Conzelmann, der auch auf das Feiertagsspiel am ersten Mai gegen den Bahlinger SC verweist.

Nur acht ihrer 17 Heimspiele bestreitet die TSG in diesem Jahr. Von 34 Spieltagen finden die ersten 18 noch 2017 statt. Die Winterpause beginnt am 12. Dezember und endet am 17. Februar. Im allerletzten Saisonspiel hat es die TSG Balingen am 26. Mai zuhause mit dem SV Spielberg zu tun. "Der Großteil unserer Spiele findet am Samstag statt. Die einzige Sonntagspartie steigt beim Karlsruher SC II", weiß der Balinger Funktionär.

Unverändert gilt auch in der neuen Spielzeit die bisherige Auf- und Abstiegsregelung: Der Meister steigt direkt in die Regionalliga Südwest auf, der Vizemeister kann dies über die Relegation schaffen. Die Zahl der Absteiger hängt davon, ab, wie viele Teams aus der Regionalliga runter müssen und kann zwischen drei und sechs variieren.