Balingen-Ostdorf. Der ehemalige Ostdorfer Pfarrer Bernhard Reusch ist am Sonntag im Alter von 87 Jahren verstorben. Er war von 1960 bis 1970 in der evangelischen Kirchengemeinde Ostdorf tätig. Während seiner Amtszeit wurde 1967 der neue Kindergarten gebaut. Später war Reusch Pfarrer in Stuttgart-Feuerbach und in Dettingen/Erms. Seit 1983 lebte er in Kleinengstingen im Ruhestand. Immer wieder hat er seine ehemalige Gemeinde in Ostdorf anlässlich von Jubiläen oder zur Feier goldener Konfirmationen besucht. Die Bestattung findet am Samstag, 17. März, ab 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Kleinengstingen statt.