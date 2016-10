Balingen Tafelladen am neuen Standort eröffnet

Balingen. Es steckt eine Menge Arbeit, Herzblut und ehrenamtliches Engagement in den neuen Räumen des Tafelladens. Das wissen nicht nur die evangelische Pfarrerin Kristina Reichle und ihr katholischer Kollege Wolfgang Braun, die in den Tafelläden Orte der Begegnung, des Miteinanders und der Sorge um Mitmenschen sehen. "Hier kann Not gelindert werden", sagte Pfarrerin Reichle, und: "Hier ist Essen da, wo es hingehört, doch wir hoffen, dass der Laden eines Tages überflüssig wird."

Bernhard Rewes, CDU-Stadtrat und Stellvertreter des Oberbürgermeisters, bedankte sich im Namen der Stadt Balingen bei den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern. "Der Tafelladen ist eine Brücke zwischen Überschuss und Mangel", sagte Rewes. Die Zahl der Berechtigten, die in diesem Laden einkaufen dürfen, stieg von 450 im Jahr 2014 auf nun 650 an, darunter rund 250 Kinder und Jugendliche.

Der Umzug in die Fabrikräume an der Olgastraße erfolgte in den Handwerkerferien. "Wir wollten den Termin heute unbedingt einhalten", sagte Peter Blechmann, Vorsitzender des Fördervereins. Blechmann und seine Kollegin Nathalie Hahn zeigten sich stolz darüber, auf rund 60 ehrenamtliche Mitarbeiter, viele Sponsoren und die Hilfe einiger Flüchtlinge bauen zu können.