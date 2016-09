Balingen Sven Bach lehrt gesundes Essen

Bach ist Ernährungsberater. In seinen Praxen in Stuttgart und Horb behandelt er Patienten mit ernährungsabhängigen Krankheiten. Seit neun Jahren ist er außerdem als Experte für Fernsehen und Radio tätig, etwa in der SWR-Sendung "Kaffee oder Tee". Sein Wissen und seine Erfahrung – als 19-Jähriger nahm er rund ein Drittel seines Körpergewichts ab – gibt Bach nun auch in Balingen weiter.

Angeboten werden zwei Kochkurse, ein Vortrag und ein zweiteiliges Seminar, alle zum Thema dauerhaft gesund einkaufen, kochen und essen, ohne sich ständig einzuschränken. Damit auch Berufstätige teilnehmen können, finden die Veranstaltungen am Abend statt. Los geht es am Dienstag, 4. Oktober mit dem Kochkurs "After Work".

Weitere Informationen gibt es bei der Volkshochschule Balingen unter Telefon 07433/9 08 00 und im Internet unter www.vhs-balingen.de.