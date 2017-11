Balingen Stupsnasen und ein weiches Fell

Balingen-Weilstetten. Zu sehen gab es insgesamt 122 Tiere aus 15 verschiedenen Rassen, die neun Züchter des Vereins präsentierten. Von Zwergkaninchen bis Großhasen war alles vertreten, die meisten der Tiere waren Thüringer.

An die 250 neugierige Besucher kamen am Wochenende ins Züchterheim. Vor allem Kinderherzen schlagen höher beim Anblick der Stupsnasen und des weichen Fells. Auch für ein Mittagessen sowie eine Kuchentheke war gesorgt. Die Kinder konnten sich zudem in der Bastelecke vergnügen.

Die Bewertung der Tiere erfolgte am Samstag durch unabhängige Richter. Vereinsmeisterin wurde Rosmarie Scheck mit ihren Hasenkaninchen. Den zweiten Platz erreichte Miguel Alvarado mit seinen Thüringern, gefolgt von Walter Merz, der ebenfalls Thüringer ausstellte.