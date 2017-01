Balingen Strasser-Areal: Stillstand bis 2024

Diese Variante soll nach Darstellung von Baudezernent Michael Wagner demnächst im Balinger Gemeinderat diskutiert werden. Nach dem jüngsten, erneuten Scheitern der Arkaden-Pläne würde das eine Aussetzung der bisherigen, jahrelangen Planungen bedeuten, die auf dem attraktiven, innenstadtnahen Areal die Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel sowie Wohnraum vorsahen.

Stattdessen, so sagte es Wagner im Gespräch mit unserer Zeitung, wollen sich die Stadtplaner eine "bewusste Atempause" gönnen. Eine attraktive Bebauung wäre zwar schön gewesen, so Wagner; nun aber wolle man in aller Ruhe gemeinsam mit den Balingern Ideen für das Gelände sammeln und sich dann nach Investoren umschauen. Das soll im Rahmen der Diskussion um das Stadtentwicklungskonzept 2030 geschehen.

Diese Atempause würde, sofern der Gemeinderat dem zustimmt, bedeuten, dass der derzeit dort angelegte provisorische Parkplatz auch in den nächsten Jahren erst einmal bestehen bleibt, dass also das Strasser-Areal bis zur Gartenschau nicht bebaut würde.