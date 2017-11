Balingen Sozialkaufhaus: Erster Verkaufstag ist der 23. Januar

"Weit mehr als 1500 Kilometer waren unsere Helfer jetzt schon im Kreis unterwegs, und viele gute Waren konnten eingelagert werden", sagt Nathalie Hahn. "Da wir unsere Verkaufsräume in Frommern aber erst im Januar übernehmen können, ist unser Zwischenlager mittlerweile voll."

Für den Dezember stehen jetzt dringende Um- und Ausbauarbeiten der Verkaufsfläche an oberster Stelle. Möbelabholungen seien im Dezember nicht mehr möglich. Geplant sei, mit dem Verkauf nach der Eröffnung am 19. Januar zu beginnen. Erster Verkaufstag soll am Dienstag, 23. Januar, von 10 bis 12 Uhr sein. Danach soll das Kaufhaus jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr, donnerstags von 14 bis 17 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr offen sein. Damit der Kontakt zu den Warenspendern nicht abbricht, können diese ihr Angebot per Mail – wenn möglich mit einem Bild – an info@skh-zollernalb.de schicken. Das Sozialkaufhaus nimmt Kontakt auf.

Peter Blechmann und Nathalie Hahn betonen: "Wir können nur Möbel und Hausratsspenden weitergeben, die auch wir noch weiter verwenden würden." Angebote wie "gut erhalten, funktionell aber nicht mehr ansehnlich", "noch gut, nur fehlen die passenden Schrauben" oder "noch gut, nur die Stuhlbeine wackeln" müssten abgelehnt werden. Denn die Möbel und Haushaltswaren würden für wenig Geld an bedürftige Personen aus dem Zollernalbkreis weitergegeben – und das gehe nur mit gut erhaltener Ware.