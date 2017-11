Balingen Schön anzusehen – und zu hören

Die Orgel erfreut regelmäßig viele Zuhörer und Betrachter. Mit 54 Registern und vier Manualen entfaltet sie eine gewaltige und dennoch sensible Klangpracht und Klangfülle, sei es bei Gottesdiensten oder Orgelkonzerten. Gerade das Barockprospekt gibt dem Instrument einen würdevollen, strahlenden und majestätischen Anblick.

Das Geburtstagskind steht nun im Mittelpunkt des Festgottesdiensts am Sonntag, 3. Dezember, erster Advent (10 Uhr). Dabei kommen Werke für Orgel und Bläser zu Gehör; beteiligt ist der Posaunenchor Balingen und Heselwangen. An diesem Adventssonntagabend, 18 Uhr, spielt Bezirkskantor Wolfgang Ehni zudem ein Jubiläumskonzert: Auf dem Programm stehen barocke Orgelwerke von Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach und Max Reger. Passend zum Weihnachtsmarkt, der an diesem Wochenende in der Balinger City stattfindet, werden zudem einige Weihnachtslieder in modernen und jazzigen Arrangements von Matthias Nagel auf der Orgel zu hören sein. Mit diesem bunten Konzertprogramm will Ehni die gesamte beeindruckende Klangvielfalt der großen Stadtkirchenorgel demonstrieren.

Ein weiteres Konzert zum Orgeljubiläum ist am Sonntag, 17. Dezember (3. Advent), 17 Uhr: Unter dem Titel "Adventsmusik" stehen das Singen von Advents- und Weihnachtsliedern mit dem Kinderchor, begleitet von Wolfgang Ehni an der Orgel sowie dem Posaunenchor auf dem Programm. Am Neujahrstag, 1. Januar 2018, 17 Uhr, spielt Dommusikdirektor Andreas Jetter (Chur/Radolfzell) das Orgelkonzert zum neuen Jahr.