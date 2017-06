Balingen Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf

Es seien viele, die bei der Diakonischen Bezirksstelle mit Beratungsstellen in Balingen, Albstadt und Sigmaringen Rat und Hilfe suchen. "Wenn jemand am Ende ist und nicht mehr weiter weiß, kann er ohne Voranmeldung in die offene Sprechstunde kommen und bekommt schnelle Hilfe, sagt Diana Schrade-Geckeler, die Geschäftsführerin der Diakonischen Bezirksstelle Balingen. Sie verweist auf 900 Sozialberatungen im Jahr, hinzu kämen die Schuldnerberatungen: "Die Menschen kommen zu uns mit größeren oder kleineren Problemen, weil ihnen das Geld nicht mehr reicht." Die Schere zwischen Arm und Reich gehe immer weiter auseinander, "die sozial Schwachen geraten in Vergessenheit mit ihrer Lebenssituation".

Auch im Zollernalbkreis und im Kreis Sigmaringen gebe es viele Arme oder von Armut Bedrohte: "Außer dem Alltäglichen können sie sich nichts mehr leisten. Auch Kinder sind oft betroffen. Unser Ziel ist es, die Kinder aus sozial schwachen Familien teilhaben zu lassen."

Margit Reinhardt ist seit vielen Jahren mit diesen Menschen in Kontakt. 250 Klienten berate sie durchschnittlich im Jahr. Darunter seien auch viele, die seit Jahren kommen, und vermehrt auch Leute, die psychische Probleme hätten und deswegen nicht mehr am Arbeitsleben teilnehmen könnten. Derzeit versuche sie, einer jungen alleinerziehenden Frau zum Führerschein zu verhelfen. Um eine Ausbildung beginnen zu können, müsse die Frau aus einer Heuberg-Gemeinde täglich nach Rottweil fahren. "Mit dem Bus wäre sie anderthalb Stunden unterwegs, und eine Wohnung in der Stadt wäre für sie zu teuer." Ein Haushaltsvorstand, der Leistungen vom Jobcenter beziehe, bekomme 409 Euro im Monat zum Leben, "das Kindergeld wird angerechnet, und die Miete wird nur übernommen, wenn sie angemessen ist", sagt Reinhardt. "Angemessen" sei in Balingen eine Miete von 460 Euro pro Person. Hier gelte Mietstufe drei. In Hechingen bei Mietstufe vier sei "angemessen" etwas teurer. Tatsache sei, dass sich manch einer die Miete in der Stadt nicht mehr leisten könne.