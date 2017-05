Balingen Scheitert McArena an der Toilette?

Balingen. Bei der McArena handelt es sich um ein überdachtes, von einer Bande umgebenes Kleinspielfeld mit Kunstrasen. Auch in anderen Städten Deutschlands wurden solche Mini-Arenen bereits gebaut. Der Hersteller beschreibt sie als "innovative Mischung aus Sportplatz und Sporthalle", die ganzjährig und bei jedem Wetter ideale Sport- und Trainingsbedingungen für vielerlei Sportarten biete. Günstige Anschaffungs- sowie niedrige Betriebskosten machen laut Hersteller einen nachhaltigen Ausbau von Sportkapazitäten möglich; insgesamt besteche das Konzept "vor allem durch seine Wirtschaftlichkeit" und helfe, neue Einnahmequellen zu generieren. Das macht McArenen für Städte, die schnell und günstig einen zusätzlichen Sportplatz schaffen müssen, ebenso attraktiv wie für Investoren.

Für die McArena in Balingen rührt die TSG bei der Stadtverwaltung und im Gemeinderat die Werbetrommel. Diese sei eine Bereicherung für das Stadiongelände und für die Sportstadt Balingen. Errichten will sie eine Investorengemeinschaft, gebaut werden soll das Kleinspielfeld neben der Bizerba-Arena, auf einem Teil des Grundstücks, auf dem früher die Tennishalle stand. Der Grund und Boden befindet sich im Eigentum der Stadt, für die McArena würde der TSG ein Erbbaurecht eingeräumt. Soweit ist alles schon in trockenen Tüchern und vom Gemeinderat in nichtöffentlichen Sitzungen besprochen und beschlossen – allerdings unter Vorbehalt.

Die McArena ist neben einer "Bereicherung für das Stadiongelände" auch ein Renditeobjekt. Wer darin Fußball spielen will, muss dafür bezahlen – anders als auf anderen Bolzplätzen in Balingen. In Schorndorf beispielsweise kostet das McArena-Vergnügen zwischen 14,95 und 19,95 Euro – je halbe Stunde. Private Kicker und damit Mieter spielen in der Konzeption für die Balinger Anlage eine nicht unwesentliche Rolle: Angedacht ist, dass die TSG Balingen die Kleinfeldhalle zu 40 Prozent nutzt und damit dem Investor zumindest einen Teil der projektierten Einnahmen garantiert. Den größeren Batzen, 60 Prozent, sollen Hobbyfußballer, Schüler, Kursanbieter und Betriebssportler beisteuern.