Der Vorsitzende ganz vorne: Thorsten Schweizer ist der neue Schützenkönig von Roßwangen. Nach insgesamt 436 abgefeuerten Schüssen, davon 166 auf den Kopf, fiel der Königsadler. 21 Schützen beteiligten sich am diesjährigen Königsschießen in Roßwangen. Zweiter Ritter wurde nach dem 128. Schuss Werner Sauter. Stefan Jetter holte sich nach dem 142. Schuss den Titel des Ersten Ritters. Schießleiter Rolf Schneider überreichte die Sachpreise an die Gewinner. Treffsicher zeigte sich Neuschütze Andreas Ogrzey im Blattlschießen. Er holte sich mit einem tollen Schuss die Königsscheibe, gefolgt von Stani Enns, Jasmin Hilmer und Rolf Jetter. Foto: Verein