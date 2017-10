Balingen Reichtum bedeutet nicht automatisch, glücklich zu sein

Acosta interessiert vor allem ein Thema: die Ernährung der Menschen der Erde. 3,9 Milliarden Menschen litten an Unterernährung und 75 Prozent der hungernden Menschen seien Frauen und Kinder. "Der Mensch ist nicht die Krönung der Schöpfung, er ist die Krönung der Erschöpfung geworden", kommentiert der Autor. Acosta steht unter anderem für solidarische Landwirtschaft und regionale Lebensmittel ein. Um das ganze System zu ändern brauche es eine politische Bewegung von unten. Auch die Energiewende habe sich in kleinen Kreisen entwickelt, bevor sich der Bund damit beschäftigte. So sprach Acosta vom Recht auf das gute Leben und darüber, dass sich in der Welt etwas verändern müsse.