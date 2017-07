Balingen Realschülerinnen erwerben "DELF"

Balingen.In diesen Tagen haben drei Zehntklässlerinnen der Realschule Balingen erfolgreich die Prüfungen für das französische Sprachdiplom DELF abgelegt. Entsprechend des europäischen Referenzrahmens für Fremdsprachen wird dieses international anerkannte Diplom in verschiedenen Niveaus angeboten. Celine Bisinger, Linda Heni und Bianca Shawer hatten am Ende ihrer Schulzeit noch genug Energie und Ehrgeiz, um ihre Französischkenntnisse im Niveau A2 unter Beweis zu stellen.