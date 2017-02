Balingen real darf sich auf Gehrn vergrößern

Detaillierte Ergebnisse würden noch nicht vorliegen, führte Michael Wagner aus. Aber vom Marktgutachter gebe es "positive Aussagen". Zuletzt habe es einen Arbeitskreis mit der IHK und dem Regionalverband gegeben, das Marktgutachten sei derzeit in der sogenannten Schlussbearbeitung: "Real bekommt einen Rahmen, der ausgefüllt werden kann."

Peter Seifert (Grüne) erklärte, dass auch er mit dem Regionalverband gesprochen habe: "Die sehen das gar nicht so positiv." Er habe den Verdacht, dass dann, wenn ein Investor komme, alles an dessen Forderungen angepasst werde. Das Vorhaben sei für die Innenstadtentwicklung ­"defi- nitiv negativ": Wenn künftig ein Investor im Lindle- oder im Bahnhofsareal einen dringend benötigten Lebensmittelmarkt bauen möchte, könnte das daran scheitern.

"Das sehen wir nicht so", konnterte der Oberbürgermeister: "Wenn ein Investor in der Innenstadt einen Lebensmittelmarkt bauen will, der dort gebraucht wird, kann er das trotzdem tun." "Dringend gebraucht?", warf Dietmar Foth ein: "Im Zentrum haben wir einen Lebensmittelmarkt."