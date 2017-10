Balingen Protestantismus in der Region

Balingen. Am Freitag, 13. Oktober, wird die Ausstellung ab 19.30 Uhr in der Rathausgalerie eröffnet. Die Begrüßung übernimmt Oberbürgermeister Helmut Reitemann. Dekan Beatus Widmann referiert zum Reformationsjubiläum im evangelischen Kirchenbezirk Balingen. Volker Trugenberger vom Staatsarchiv Sigmaringen gibt den Gästen eine Einführung in die Ausstellung.

Im Anschluss findet ein Stehempfang statt. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Mitglieder der Evangelischen Kantorei Balingern unter Leitung von Wolfgang Ehni.

Bis zur Übernahme Hohenzollerns durch Preußen im Jahr 1850 hatte es nur ganz wenige Protestanten in der Region gegeben. Evangelische preußische Beamte, Industriearbeiter und Eisenbahnbedienstete ließen ihre Zahl nach 1850 stetig anwachsen. In Bietenhausen bei Haigerloch und Dettingen bei Horb konvertierten katholische Einwohner, die sich nach protestantisch-pietistischem Vorbild regelmäßig in Andachtsstunden zu Bibellektüre und Gebet trafen. Das preußische Königshaus finanzierte den Bau von Kirchen in Hechingen und Sigmaringen und veranlasste die Schaffung fester Strukturen.