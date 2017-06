Balingen Programm für viele Interessen

Teilweise geändert sind auch die Namen der verschiedenen Abonnement-Angebote: "Theaterfreunde" richtet sich mit sechs Veranstaltungen an Freunde vorwiegend der klassischen Bühnenkunst; auch das Reformationsjubiläum findet darin mit einem Schauspiel Eingang. "Junge Wilde" (vier Veranstaltungen) stellt hingegen junge Inszenierungen in den Mittelpunkt. Bei "Just Dance" (vier Veranstaltungen) geht es natürlich um den Tanz, und bei "Wahlweise" kann man vier, sechs oder acht Termine aus einem vielfältigen Angebot auswählen. Die Arcademia Sinfonica ist mit drei Konzerten vertreten, und das Kleinkunst-Abo umfasst drei oder fünf Veranstaltungen – mit leichtem Drall ins Schwäbische. Vier Stücke für Kinder bietet "Kids Hits", allesamt basierend auf Klassikern.

Die neue Saison der Balinger Stadthalle legt einen Frühstart hin: Los geht es bereits am Mittwoch, 28. Juni, mit "Gaisburger Marsch". Mit dem schwäbischen Theaterstück erprobt die Stadthalle das Konzept "Open Air": Gespielt wird erstmals im Hof zwischen Halle und Eyachbad – flexibel, um bei schlechtem Wetter ins Überdachte zu wechseln, ist man, weil 2017 keine Kunstausstellung läuft.