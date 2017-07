Balingen Pierre-Etienne Pillot ist tot

Royan. Der langjährige katholische Pfarrer der Balinger Partnerstadt Royan, Monsignore Pierre-Etienne Pillot, ist im Alter von 78 Jahren verstorben. In der Städtepartnerschaft Balingen–Royan war Pillot von Anfang an aktiv beteiligt und hat sich über viele Jahre hinweg als Mitglied des Partnerschaftskomitees in Royan für die deutsch-französische Freundschaft und die Städtepartnerschaft eingesetzt. Für seinen herausragenden Einsatz wurde ihm am 4. Oktober 1992 die Partnerschaftsmedaille der Stadt Balingen verliehen. Bei den gegenseitigen Besuchen in Balingen und Royan hat er insbesondere die jungen Menschen in den Vereinen und bei den Pfadfindern unterstützt.