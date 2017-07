Balingen Partnerstadt hat einen neuen Bürgermeister

Balingen/Royan. Er ist Nachfolger Didier Quentin. Dieser war bei den Parlamentswahlen in Frankreich erneut als Abgeordneter in die Nationalversammlung in Paris gewählt worden, er musste aber aufgrund einer neuen Rechtslage sein Amt als Bürgermeister von Royan abgeben. Balingens Oberbürgermeister Helmut Reitemann gratulierte seinem neuen Amtskollegen und ist überzeugt, dass auch dieser die bisher so erfolgreiche Städtepartnerschaft zwischen Balingen und Royan unterstützen werde. Beim Besuch einer Balinger Delegation Ende September in Royan bestehe Gelegenheit, den neuen Bürgermeister persönlich kennenzulernen.