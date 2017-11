Balingen Nur Straßberg darf jubeln

"Eine bittere Niederlage"

Die Nullsiebener übernahmen gegen Ehingen von Beginn an die Initiative und erspielten sich zahlreiche gute Chancen, mussten aber in der 43. Minute das 0:1 hinnehmen. Nach einem Abwurf landete der Ball bei Torschütze Hannes Pöschl. Albstadts Trainer Alexander Eberhart beklagte, dass sein Team den gegnerischen Angriff nicht mit einem taktischen Foul unterband. Auch in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit war Albstadt spielbestimmend, lag aber nach 72 Minuten schon mit 0:3 im Hintertreffen. Die Gastgeber gaben sich aber weiterhin nicht auf und kamen durch einen Doppelpack von Pietro Fiorenza (81./84.) noch einmal auf 2:3 heran. "Danach haben wir noch einmal gewackelt", gesteht Ehingens Trainer Michael Bochtler ein. "Diese Niederlage ist eine der bittersten in meiner Zeit beim FC 07 Albstadt. Das Spiel dürften wir niemals verlieren. Wir hatten Chancen ohne Ende, haben aber einfach das Runde nicht ins Eckige bekommen", verstand Eberhart die Welt nicht mehr.

"Haben den Faden verloren"