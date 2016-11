Balingen Niedrigste Quote seit 25 Jahren

Zollernalbkreis. 3555 Personen waren Ende Oktober im Zollernalbkreis arbeitslos. Das sind 290 oder 7,4 Prozent weniger als noch vor einem Monat. Am stärksten ging in den letzten vier Wochen die Arbeitslosigkeit in Albstadt zurück. Dort verringerte sich der Arbeitslosenbestand um fast acht Prozent, die Quote sank um vier Zehntel auf 4,1 Prozent. In Balingen ging die Arbeitslosenquote um drei Zehntel zurück auf jetzt 2,8 Prozent, in Hechingen ergibt sich eine um zwei Zehntel gesunkene Quote von 3,2 Prozent. Insgesamt bedeutet das für den Zollernalbkreis eine auf 3,4 Prozent gesunkene Quote.