Balingen Neue Konstellation

Herre: "Die Beamten sind die Leidtragenden"

Der AfD-Landtagsabgeordnete Stefan Herre sieht es anders: "Auf den ersten Blick mag diese Änderung für die Bürger wegen des kürzeren Anfahrtswegs durchaus positiv wirken", sagt er. "Doch unter dieser neuen Struktur wird jemand leiden. Und zwar die Polizeibeamten." Das Polizeipräsidium Tuttlingen werde aufgelöst und nach Konstanz verlagert. Ein harter Schlag für Tuttlingen. "Die Reform vor einigen Jahren sorgte dafür, dass die Zuständigkeitsbereiche der Präsidien viel zu groß wurden. Nun setzen Grüne und Schwarze noch einen drauf (...) und verlagern die Zuständigkeit in eine Stadt, die geografisch betrachtet nur wenig mit ihrem Kerngebiet zu tun hat." Die Beamten seien die Leidtragenden, weil sie ihren Lebensmittelpunkt aufgeben und weite Anfahrtswege in Kauf nehmen müssten. Dagegen werde die Arbeitsbelastung in Reutlingen zunehmen, weil viele Polizisten im Land fehlten.