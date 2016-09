Balingen Nach Bombendrohung bei Bizerba: Keine neuen Erkenntnisse

Am 2. September gegen 12.25 Uhr hatte eine weibliche Stimme bei der Konzernzentrale in Balingen telefonisch angekündigt, dass "in den nächsten 40 Minuten" Bomben gezündet würden. Daraufhin waren sämtliche drei Balinger Bizerba-Standorte sowie das Werk in Meßkirch evakuiert worden. Hunderte von Mitarbeitern mussten für Stunden ihre Arbeitsplätze verlassen und mehrere Straßen wurden gesperrt, was rund um Balingen für ein Verkehrschaos sorgte.

26 Polizisten aus der Umgebung waren bei dem Einsatz vor Ort. Hinzu kamen Sprengstoffhunde, laut Kalmbach unter anderem aus Pfullingen und Reutlingen.

Über den Anrufer beziehungsweise die Anruferin ist bislang nichts bekannt. "Wenn du Nummer zurückverfolgbar gewesen wäre, hätte uns das erheblich weitergebracht", so Calmbach. Und er versichert weiter: "Polizei und Kripo sind an dem Fall dran und hoffen, bald Neues berichten zu können."