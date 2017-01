Balingen Modellflieger bangen um ihr Hobby

Nachdem sich Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) eingeschaltet hat, droht die 100-Meter-Grenze plötzlich wieder, tausende Modellflieger an der Ausübung ihres Hobbys zu hindern: Außerhalb von Vereinsflugplätzen mit spezieller Aufstiegserlaubnis sollen sie eine behördliche Ausnahmeerlaubnis benötigen, um höher als 100 Meter fliegen zu dürfen.

"Mit der Flut an Anträgen wären die Behörden total überfordert", befürchtet Vollmer, der kein Verständnis für diese Obergrenze hat: "Allgemein ist die 100-Meter-Grenze idiotisch", sagt er und verweist auf die vorgeschriebene Mindesthöhe für Instrumentenflüge von 300 Metern. "Wir dachten alle, der im letzten Jahr überarbeitete Entwurf kommt so zur Vorlage."

Doch jetzt sei von der Leyen "dazwischengegrätscht" und meine, "sie müsse für die Bundeswehr etwas freihalten." Dabei seien militärische Tiefflüge keine akzeptable Begründung: "In Zeiten des Kalten Kriegs wurde wirklich tief geflogen und da sind auch unfallfrei Modellflugzeuge am Himmel gewesen", so Vollmer.

Der Zillhausener Vorsitzende denkt vor allem an die vielen Modellflieger, die nicht im Verein organisiert sind und beispielsweise nahe Hechingen unterhalb der Burg Hohenzollern ihrem Hobby nachgehen, aber auch an die zahlreichen Kinder und Jugendlichen. Denn den "Kenntnisnachweis" für den Modellflug außerhalb von Vereinsflugplätzen mit spezieller Erlaubnis bekommt nur, wer mindestens 16 Jahre alt ist. "Hier geht es um ein sinnvolles Hobby für Kinder und Jugendliche. Ein solches Verbot ist totaler Blödsinn", findet Vollmer.

Er sei nicht generell gegen eine Regelung für Drohnen und Modellflugzeuge. So halte er etwa die Kennzeichnungspflicht für sämtliches Fluggerät über 250 Gramm er für sinnvoll. Aber eine pauschale 100-Meter-Grenze lehnen Vollmer und der DMV ab. Sie befürchten das Aus für Modellflieger.

Folglich haben Vollmer und weitere Mitglieder der Modellfliegergruppe Zillhausen Briefe an den Albstädter Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß (CDU) geschrieben, in denen sie an den Gesetzesentwurf erinnern, der vor von der Leyens Einschreiten eine "gute Lösung" für alle Seiten versprochen habe.