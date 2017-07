Balingen Mitgründer und steter Schaffer

"Barthle" Kraft, am 16. Juli 1925 geboren, war im Alter von 22 Jahren einer der fünf jungen Männer, die den Roßwanger Sportverein 1947 gegründet haben. Nach schwierigen Verhandlungen erhielten die sportbegeisterten Gemeindemitglieder die Erlaubnis dafür von der damaligen französischen Kommandantur. In der Gründungsversammlung im Gasthaus Schwane übernahm Barthle Kraft das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden sowie das des Spartenleiters Handball.

Über viele Jahre spielte er aktiv in der Handballmannschaftt. In den folgenden Jahren übernahm Kraft bis ins Jahr 1970 immer wieder Führungspositionen und Verantwortung im Verein. Tatkräftig brachte er sich neben seinem sportlichen Engagement auch handwerklich in die Vereinsarbeit ein. Vor allem beim Bau des heutigen Sportgeländes im Degenhardt arbeitete er tatkräftig mit. Melanie Butz, Vorsitzende des Roßwanger Sportvereins, würdigte die Verdienste Krafts bei der Trauerfeier, die auf Wunsch des Verstorbenen im engsten Familienkreis stattgefunden hat.

Als förderndes Mitglied war Bartholomäus Kraft auch dem Gesangverein und dem Musikverein Roßwangen seit vielen Jahren als Ehrenmitglied treu verbunden. In seiner Berufszeit führte Bartholomäus Kraft einen Handel mit Bauelementen und hatte dazu im Unteren Brühl in Roßwangen eine Gewerbehalle erstellt.