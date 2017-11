Balingen Mit Leidenschaft und Emotion

Balingen. 2009 in Frankfurt am Main gegründet, zählt das Aris Quartett mit Anna Katharina Wildermuth und Noemi Zipperling (Violinen), Caspar Vinzens (Viola) sowie dem Cellisten Lukas Sieber inzwischen zu den gefragtesten Ensembles seiner Generation mit weltweiten Engagements in großen Konzerthäusern und bei renommierten Musikfestivals.

Ihre Ausbildung erhielten die jungen Musiker bei ihren Instrumentallehrern und bei Hubert Buchberger, Primarius des Buchberger Quartetts an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Nach weiterem langjährigem Studium bei Günter Pichler (Alban Berg Quartett) und geprägt von vielfältigen Impulsen – etwa durch das Artemis Quartett – beeindrucken die Musiker neben künstlerischer Exzellenz besonders durch ihre Leidenschaft und Emotionalität.

Großes Aufsehen erregte das Aris Quartett im Sommer 2016 mit der Verleihung des hochkarätigen Kammermusikpreises der Jürgen-Ponto-Stiftung sowie gleich fünf Preisen beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München.